جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات مشروع "أندية النشء" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز الانتماء الوطني، وإعداد جيلًا قويًا لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف البرامج والمشروعات التنموية في المحافظات الحدودية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة: إن مشروع "أندية النشء" نطلق بالمحافظة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الممثلة في الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، بمشاركة إدارات "شرم الشيخ، دهب، الطور".

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المشروع يعد خطوة هامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على مستوى النشء في المناطق الحدودية، وتنمية قدراتهم الإبداعية والرياضية.

وأوضح وكيل وزارة في تصريح اليوم، أن المشروع يعمل على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى النشء، إضافة إلى التوعية بالقوانين والتشريعات، وتنمية مهاراتهم الرياضية والفنية والرياضية والفنية في تطوير الشخصية المتكاملة للنشء، مما يعزز من قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع المجتمع والمساهمة الفاعلة في تنميته.

وأكد أن المشروع يتضمن تدريب النشء على مهارات الألعاب الجماعية، وتنظيم مسابقات رياضية ترويحية، إضافة إلى تنمية المهارات الفنية والإبداعية في مجال الأشغال اليدوية، للمساهمة في فتح آفاق جديدة لهم، وتعزيز قدرات الإبداع لديهم، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية .





