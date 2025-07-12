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محافظ أسوان يتفقد كمينًا متحركًا للكشف عن المخدرات بموقف الأقاليم

01:52 م السبت 12 يوليو 2025
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    محافظ أسوان يتفقد كمينًا متحركًا للكشف عن المخدرات
  • عرض 3 صورة
    محافظ أسوان يتفقد كمينًا متحركًا للكشف عن المخدرات
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أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أحد الأكمنة المتحركة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة والذي تم تنفيذه بموقف الأقاليم.


وشهد المحافظ إجراء التحليل عن المخدرات على سائقي السرفيس بإجمالي 35 سائقًا، وأثبتت نتائج التحاليل إيجابية 4 سائقين منهم، وهو الذي توازي معه تنظيم أكمنة أخرى بطرق أبو سمبل، وأبو الريش وكورنيش النيل.

وجرى الكشف على 41 سائقًا لسيارات السرفيس والنقل الثقيل، وأظهرت النتائج إيجابية 5 سائقين منهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.


وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته، بالاستمرار على نفس المستوى من الأداء من خلال تحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وإدارة المرور، وكذا المسئولين بالمصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لتنظيم الحملات المفاجئة الهادفة للكشف عن متعاطي المخدرات من السائقين والموظفين والعاملين بهدف الحد من هذه الظواهر السلبية.


وأكد المحافظ على أهمية أن يتوازى مع جهود المكافحة التي تمثل المحور الأول من المبادرة تكثيف الجهود؛ لتنفيذ المحور الثانى المتمثل فى العلاج من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة، ومستشفى التكامل بالسد العالي شرق، فضلاً عن زيادة جرعات التوعية بخطورة المخدرات، والتي تمثل المحور الثالث للمبادرة.

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أسوان المخدرات موقف الأقاليم
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