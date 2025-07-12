الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، ضبط مركز نفسي خاص يُدار بدون ترخيص بمدينة بلقاس.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية؛ للتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالضوابط القانونية والاشتراطات الصحية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية الآمنة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه وبعد اطلاعه على تقرير إدارة العلاج الحر، وجّه بتشكيل لجنة فورية برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة، وعضوية كل من: الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور علي عبد المحسن، بالتعاون مع قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية ببلقاس، وبمرافقة مفتشي هيئة الدواء المصرية بالدقهلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز يُدعى "مراكز الوئام النفسية" يُدار بدون ترخيص رسمي، وتبيّن أن المسؤولة عن إدارته لا تحمل تصريحًا بمزاولة مهنة الطب، ومع ذلك تقوم بتحرير روشتات علاجية للمرضى المترددين على المنشأة، بالمخالفة الصريحة لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب.

وخلال التفتيش، تم العثور على سرنجات مجهولة المصدر وأمبولات دوائية خاضعة للجدول الثاني من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، ما يُشكّل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجرى تحرير المضبوطات وتوثيق المخالفات بمحضر رسمي، وتم قيده جنحًا بمركز شرطة بلقاس؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.