المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، أكبر ملتقى توظيفي للشباب في صعيد مصر الذى تُنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وذلك بنادي المنيا الرياضي، وبالتعاون مع إحدى شركات التوظيف ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف محافظ المنيا، أن هذا العام شهد 5 ملتقيات للتوظيف ناجحة حظيت بإقبال واسع، منها: ملتقى نادي الواي، وملتقى مديرية الشباب، وملتقى مديرية العمل، وملتقى مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ أن مثل هذه الفعاليات تُمثل ترجمة فعلية لتوجهات الدولة في تمكين الشباب، وفتح فرص وآفاق جديدة، وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

وأشار كدواني إلى أن الملتقى يستهدف توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في مختلف التخصصات والقطاعات من خلال مشاركة أكثر من 45 شركة من شركات القطاع الخاص، في حدث يستمر ليوم واحد من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصراً.

وأكد مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية؛ لتمكين الشباب ومديريات الشباب بالمحافظات، بهدف توفير فرص عمل لائقة، وتحقيق التواصل المباشر بين الشباب وسوق العمل.