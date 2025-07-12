الأقصر - محمد محروس:

أعاد الشاب عبد النعيم فتحي سعد الدين، أحد أبناء قرية حمره دوم التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، كيسًا يحتوي على نحو 70 جرامًا من الذهب، بعدما عثر عليه داخل مركبة "التوك توك" الخاصة به، دون أن تراوده نفسه للحظة للاحتفاظ به.

كانت سيدة قد استقلت "التوك توك" برفقة ابنتها، وبعد نزولها لم تكتشف فقدان الذهب إلا بعد دقائق، لتدخل في حالة من الانهيار العصبي، كاد يُغمى عليها من شدة الصدمة، ظنًا منها أن الحُلى الثمينة قد ضاعت إلى الأبد.

لكن المفاجأة السارة كانت حينما توجه إليها الشاب عبد النعيم بنفسه، وأعاد الذهب كاملًا دون أن ينقص منه شيء، لتعود الابتسامة إلى وجهها وتتحول دموع الخوف إلى دموع فرح وامتنان.

وقال عبد النعيم في تصريح له: "اللي مش بتاعي ما ينفعش آخده.. دي أمانة وربنا هيحاسبني عليها، أنا اشتغلت على التوك توك عشان أكل عيشي بالحلال، ومش هدخل بيتي حاجة فيها شبهة. الحمد لله إن ربنا قدرني أرجع الحاجة لأصحابها."

وأثنى أهالي القرية ورواد مواقع التواصل على موقف الشاب النبيل، مشيدين بأمانته وضميره الحي، ومطالبين بتكريمه ليكون قدوة لغيره من الشباب.

