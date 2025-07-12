حريق في محول كهرباء يقطع التيار عن قرية بردين بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:



اندلع حريق محدود بمحول كهرباء بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرية لبضع ساعات.



وقال شهود عيان من القرية: "إنهم لاحظوا اندلاع حريق محدود بمحول كهرباء "حبشي"، ما دعاهم الاستغاثة بالجهات المعنية وعلى رأسهم قوات الحماية المدنية، وشركة الكهرباء التي حضرت وتعاملت مع الموقف".



وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر أو إصابات بشرية، ورُجّح أن الحريق اندلع بسبب الضغط على المحول من استهلاك الأهالي للكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.



وانقطع التيار الكهربائي عن القرية لبضع ساعات؛ حتى انتهى مسؤولو شركة الكهرباء من صيانة سكاكين المحول المعنية بإعادة التيار الكهربائي.