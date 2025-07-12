محافظ أسيوط يتابع تجهيز وحدة غسيل كلوي جديدة في ديروط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها وحدة طب الأسرة بقرية كودية الإسلام التابعة لمركز ديروط، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لإنشاء وحدة غسيل كلوي داخل الوحدة الصحية، بدعم من المشاركة المجتمعية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق التنمية الشاملة في القرى والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة ديروط، إلى جانب عدد من القيادات الصحية والتنفيذية، من بينهم الدكتور نجلاء كيلاني، مدير مستشفى ديروط المركزي، والدكتور سعيد سيد عبد الكريم، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور مينا أبو المجد، مدير العلاج الحر، وعدد من ممثلي المجتمع المحلي.

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ الإمكانات المتاحة داخل الوحدة الصحية والخدمات المقدمة بها، وناقش مع المسؤولين سبل الاستفادة المثلى من المساحات المتوفرة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية.

وتقرر البدء في تنفيذ وحدة للغسيل الكلوي كمرحلة أولى، يعقبها إنشاء وحدة حضانات للأطفال المبتسرين كمرحلة ثانية، بدعم من أحد أبناء القرية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المناطق الريفية والمحرومة بخدمات صحية متكاملة، مشددًا على ضرورة الإسراع في التنسيق بين الوحدة المحلية ومديريتي الصحة والإسكان لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع، والالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة في التجهيزات الفنية والإدارية.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشروعات الخدمية، معتبرًا أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعكس روح الانتماء والعطاء، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتحقيق بيئة صحية آمنة تليق بأهالي المحافظة.