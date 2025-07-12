جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء سامح متولي، رئيس مدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، معرض ملابس "بنك الكساء المصري" للأسر الأولى بالرعاية بمبنى التضامن الاجتماعي.

وأقيم المعرض تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون بين المحافظة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأكثر احتياجًا بالمدينة.

وقال رئيس المدينة: "إن المعرض يتضمن كافة احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا من الملابس والأحذية التي تتناسب مع مختلف الأعمار والأذواق، مؤكدًا أن جميع محتويات المعرض جديدة وتتميز بجودة عالية، ويجري عرضها على مدار اليوم أمام المواطنين الأكثر احتياجًا للحصول على متطلباتهم بالمجان".

وأوضح مجدي نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن بنك الكساء وفر أكثر من 75 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، ويجري تخصيص منفذ بكل مدينة لعرض هذه الملابس لإتاحة الفرصة للمواطنين اختيار ما يناسبهم من المقاسات والموديل والألوان، بواقع 10 قطع ملابس لكل أسرة.

وأكد مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى توزيع هذه الملابس بكميات تكفي 750 أسرة بكل مدينة، إضافة إلى أن المحافظة ممثلة في وحدة حقوق الإنسان، توفر 50 كرتونة لتجهيز العرائس بكل مدينة، وتضم كل كرتونة كمية من الملابس المناسبة للعروسة، إضافة إلى 50 بدلة عريس.