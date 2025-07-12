إعلان

مبادرة إنسانية بجنوب سيناء.. ملابس تكفي 750 أسرة في كل مدينة مجانًا (صور)

11:05 ص السبت 12 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    المعرض
  • عرض 8 صورة
    الملابس
  • عرض 8 صورة
    الافتتاح
  • عرض 8 صورة
    جانب من المعرض
  • عرض 8 صورة
    تجول رئيس المدينة داخل للمعرض
  • عرض 8 صورة
    الأحذية
  • عرض 8 صورة
    متابعة جودة اللخامات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء سامح متولي، رئيس مدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، معرض ملابس "بنك الكساء المصري" للأسر الأولى بالرعاية بمبنى التضامن الاجتماعي.

وأقيم المعرض تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون بين المحافظة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأكثر احتياجًا بالمدينة.

وقال رئيس المدينة: "إن المعرض يتضمن كافة احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا من الملابس والأحذية التي تتناسب مع مختلف الأعمار والأذواق، مؤكدًا أن جميع محتويات المعرض جديدة وتتميز بجودة عالية، ويجري عرضها على مدار اليوم أمام المواطنين الأكثر احتياجًا للحصول على متطلباتهم بالمجان".

وأوضح مجدي نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن بنك الكساء وفر أكثر من 75 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، ويجري تخصيص منفذ بكل مدينة لعرض هذه الملابس لإتاحة الفرصة للمواطنين اختيار ما يناسبهم من المقاسات والموديل والألوان، بواقع 10 قطع ملابس لكل أسرة.

وأكد مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى توزيع هذه الملابس بكميات تكفي 750 أسرة بكل مدينة، إضافة إلى أن المحافظة ممثلة في وحدة حقوق الإنسان، توفر 50 كرتونة لتجهيز العرائس بكل مدينة، وتضم كل كرتونة كمية من الملابس المناسبة للعروسة، إضافة إلى 50 بدلة عريس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سامح متولي مدينة أبو زنيمة جنوب سيناء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وزارة التضامن الاجتماعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان