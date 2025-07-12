بالصور.. حريق هائل يلتهم محل أحذية في بني سويف



بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل في محل لبيع الأحذية، بأحد الشوارع التجارية وسط مدينة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في أحد محال الأحذية بشارع الجبالي وسط مدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المحل، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.