محافظة سوهاج ترد على واقعة إزالة محل في حي شرق

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدرت محافظة سوهاج بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام رئيس الوحدة المحلية لحي شرق بإزالة واجهة أحد المحال التجارية.

وأكدت المحافظة أن الفيديو صاحبه تعليقات "تفتقر للدقة"، مما استدعى توضيح الحقائق للرأي العام.

أوضح البيان أن الواقعة تتعلق بتنفيذ قرار إزالة سابق صادر من الحي، بخصوص تعديات قام بها أحد المحال. وقد ثبت أن المحل قام بعمل بروز خارج عن حدوده القانونية، بالإضافة إلى ضم الرصيف العام ضمن مساحة المحل، وهو ما يُعد مخالفة واضحة للوائح التنظيمية.

وأكدت المحافظة أن الإزالة تمت استنادًا إلى قرار إزالة صادر مسبقًا من الحي، بالإضافة إلى شكوى رسمية مقدمة من أحد جيران المحل، الذي تضرر من التعدي الحاصل، سواء من البروز أو ضم الرصيف، مما استلزم التدخل لرفع الضرر.

وشددت المحافظة على حرصها الدائم على تمكين المواطنين من ممارسة أنشطتهم التجارية "في إطار القانون"، مؤكدة التزامها بتطبيق اللوائح "بكل شفافية وعدالة"، وذلك حفاظًا على المصلحة العامة وحق المواطنين في استخدام الأرصفة والطرق.

وكشفت محافظ سوهاج، أن شكوى أحد المواطنين له عقب صلاة الجمعة بشأن هذه المخالفة وتضررهم من عدم إزالتها من مسؤولي حي شرق كانت دافعًا للتحرك.

ودعت محافظة سوهاج المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله، مؤكدة أن "أبواب الحي مفتوحة لتقديم أية استفسارات أو توضيحات بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها".