إنقاذ رضيع من فتق خلقي نادر فى مستشفى الأطفال جامعة أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة أسيوط، في إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر كان يعاني من فتق خلقي بالحجاب الحاجز منذ ولادته، وهي حالة نادرة ومعقدة تعذر علاجها لعدة أشهر.

وجاءت هذه العملية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف مباشر من الدكتور ياسر فاروق، مدير المستشفى، والدكتور إبراهيم علي إبراهيم، رئيس قسم جراحة الأطفال.

وبعد عرض الحالة على الدكتور محمد حمادة تكروني، مدرس جراحة الأطفال وإصلاح العيوب الخلقية بالمنظار، تقرر التدخل الجراحي باستخدام منظار الصدر، في خطوة تُعد متقدمة على مستوى جراحات الأطفال بالمنطقة.

قاد الفريق الجراحي الدكتور تكروني، بمشاركة كل من الطبيب خالد صلاح عبداللاه، والطبيب عبدالله علي عبدالله، والطبيبة علا جمعة، من نواب القسم، وبالتعاون مع فريق متميز من قسم التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد، رئيس القسم، وضم الدكتور محمود بهاء والدكتورة تسبيح، إلى جانب طاقم التمريض بقيادة الأستاذة آمال إمام.

واستغرقت العملية نحو ساعتين ونصف، تكللت بالنجاح دون مضاعفات، حيث نُقل الرضيع إلى وحدة العناية المتوسطة، وتعافى بشكل كامل خلال أربعة أيام فقط، ليغادر المستشفى بحالة صحية مستقرة.