مصرع زوجين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقى شخص وزوجته مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغاً يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي إثر انفجار إطار السيارة، وانقلابها عدة مرات واصطدامها بأخرى متوقفة على الطريق الصحراوي.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع " حسن .م" 38 سنة، وزوجته، 33 سنة، وذلك أثناء عودتهما من القاهرة وفي طريقهما إلى محافظة سوهاج.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.