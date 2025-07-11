شاهد عيان يكشف السبب الحقيقي لفصل صيدلي طنطا من الجامعة

الغربية- مروة شاهين:

في تطور جديد لقضية الصيدلي محمد فهمي الذي دعا على أستاذه الراحل بكلية الصيدلة بطنطا، هاجم الدكتور أحمد نعمة الله، رئيس وحدة مكافحة العدوى بمستشفى قطور المركزي، الصيدلي السابق، متهمًا إياه بتعريض حياة الناس للخطر.

عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أوضح نعمة الله أنه كان شاهدًا على ما فعله محمد فهمي خلال دراسته بكلية الصيدلة.

وأكد أن فهمي ادعى في ذلك الوقت أنه اكتشف علاجًا لمرض السكر بالأعشاب كبديل للأنسولين، وذلك "دون أي سند علمي أو بحث معتمد".

وأشار نعمة الله إلى أن هذا الادعاء تسبب في تعريض حياة آلاف المرضى للخطر، مستشهدًا بأن أحد أقاربه كان من بين من تأثروا سلبًا بتلك الوصفات.

وأضاف أن فهمي كان ينصح المرضى بترك الأنسولين نهائيًا والاعتماد على خلطاته العشبية، دون امتلاك أي دليل علمي يدعم مزاعمه.

وأكد نعمة الله أن سلوك فهمي دفع الكلية حينها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، خاصة بعد أن ثبت عدم استكماله لرسالته العلمية في المدة القانونية المحددة.

واختتم نعمة الله منشوره بالدفاع عن الأستاذ الراحل، قائلًا: "نشهد الله أن الدكتور عبدالرحيم سيد، أستاذنا الراحل، لم نرَ منه إلا كل صدق وأدب وعلم، ولم يظلم أحدًا، وكان مثالًا يحتذى به بين أساتذة الكلية".

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