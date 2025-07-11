الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قلد إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وسام "جوقة الشرف" الفرنسي من رتبة قائد (Commandeur de la Légion d'honneur)، وذلك خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي الذي نظمته القنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية.

وجاء هذا التكريم بتوجيه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما صرح به السفير الفرنسي خلال الحفل، عرفانًا بـ"إسهامات السيد المحافظ في مجالات متعددة، وتقديرًا لتعاونه المثمر مع الجانب الفرنسي على مدار سنوات طويلة".

ويُعد الوسام من أرفع الأوسمة الفرنسية المدنية والعسكرية، وقد أُسّس عام 1802 على يد الإمبراطور نابليون بونابرت، ويُمنح لمن قدموا خدمات جليلة لبلدانهم أو للإنسانية.

وشهدت الاحتفالية حضورًا واسعًا من ممثلي الجانبين الفرنسي والمصري، شمل لينا بلان، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، إلى جانب الملحق الدفاعي والملحق البحري الفرنسي، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، ونخبة من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وأعضاء من مجلس النواب، ورجال الأعمال.

وخلال كلمته بالحفل، أعرب الفريق أحمد خالد عن "بالغ امتنانه وتقديره لهذا التكريم الرفيع، موجّهًا الشكر لفخامة الرئيس الفرنسي على هذا الوسام الذي يُعد وسامًا لمصر بأكملها"، كما عبّر عن "الامتنان والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم ورؤيته الملهمة التي وضعت مصر في مكانتها المستحقة إقليميًا ودوليًا"، على حد تعبيره.

وأضاف محافظ الإسكندرية في كلمته أن التعاون مع القوات البحرية الفرنسية خلال سنوات خدمته كان "تجربة متميزة"، مؤكدًا أهمية الشراكة البحرية بين البلدين في دعم الأمن البحري الإقليمي وتأهيل الكفاءات الشابة للعمل في هذا المجال الحيوي.

وتحدث المحافظ عن العلاقات التاريخية بين الإسكندرية وفرنسا، مشيرًا إلى أنها تعود إلى قرون مضت منذ الحملة الفرنسية، وتُجسد اليوم من خلال التعاون العلمي والثقافي والاقتصادي، عبر مؤسسات فرنسية فاعلة مثل المعهد الفرنسي، وجامعة سنجور، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومركز الدراسات السكندرية.

من جهتها، عبرت "لينا بلان"، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، عن سعادتهل باحتفالها للمرة الثانية بالعيد الوطني الفرنسي في الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية.

وأضافت أن "هذا التكريم يعكس عمق العلاقات الفرنسية المصرية"، مؤكدة "تفاؤلها بمستقبل العلاقات الثنائية، خاصة في ظل التعاون الوثيق والمثمر بين محافظة الإسكندرية والقنصلية الفرنسية".