كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية، برئاسة المستشار شفيق الجنك، رئيس المحكمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 "النظام الفردي" دائرة محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد استبعاد مرشح حزب النور السلفي السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب من الانتخابات.

كانت اللجنة استبعدت مرشح حزب النور السلفي السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب من الانتخابات بسبب الخدمة العسكرية.

وتبين وفق مصدر بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية لـ"مصراوي" أنه من خلال فحص الأوراق التي تقدم بها مرشح حزب النور أنه لم يؤدي الخدمة العسكرية بسبب استثنائه منها وفقًا للقرار 5385 بتاريخ 2 أكتوبر 1982 ما يعد غير معاف من الخدمة العسكرية وفقًا لأحكام قانون الخدمة العسكرية وبالتالي لا يحق له الترشح.

ووفق ما سجلته اللجنة أصبح هناك 8 مرشحين فقط لخوض انتخابات مجلس الشيوخ هم: وليد محمد فتح الله محمد زيتون "حزب مستقبل وطن"، رمز القلم، وسامي أحمد إبراهيم أحمد سعد "حزب مستقبل وطن"، رمز الكتاب، وإبراهيم أحمد سيد أحمد عيسي، "حزب حماة الوطن"، رمز تاج، ومحمد الراجحي محمد الراجحي "مستقل"، رمز أسد، ونبيل عبد الفتاح علي خليل "مستقل"، رمز كف، وأيمن عبدالواحد جبر بيومي الفقي "مستقل"، رمز مدفع، ورفيق محمد محمد سكران "مستقل"، رمز شمعة، وطارق عبد النبي مجد النجار "مستقل"، رمز السهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، في الفترة من السبت 5 يوليو وحتى يوم 10 يوليو الجاري، والتي من المقرر أن ينطلق التصويت عليها في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025 وفي الداخل يومي 4 و5 من نفس الشهر.