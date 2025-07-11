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عميدة صيدلة طنطا تكشف كواليس هجوم صيدلي على أستاذ جامعي راحل

08:31 م الجمعة 11 يوليو 2025

جامعة طنطا

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الغربية ـ مروة شاهين:

أعربت الدكتورة منى الأعصر، عميدة كلية الصيدلة بجامعة طنطا، عن استيائها الشديد إزاء ما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من دعاء صيدلي سابق بالكلية على أحد الأساتذة الراحلين، عقب إعلان خبر وفاته على الصفحة الرسمية للكلية، بدعوى تعرضه للظلم على يد الأستاذ المتوفى.

أوضحت الأعصر لـ"مصراوي"، أن الأستاذ الراحل، الدكتور عبدالرحيم سيد إبراهيم، أفنى عمره في خدمة العلم والطلاب، ويشهد له الجميع بأنه عالم جليل.

وأشارت إلى أن الصيدلي الذي نشر المنشور المسيء ليس أستاذًا بالكلية، بل هو عضو هيئة معاونة سابق تم إلغاء تسجيله لدرجة الماجستير، ثم حُوّل إلى وظيفة إدارية، وبعدها فُصل من الجامعة بعد تحقيقات.

وأكدت العميدة أن قرار الفصل كان قرارًا جامعيًا لا علاقة للراحل به، وأن ما يدعيه الصيدلي يعتبر افتراءً.

وأضافت عميدة صيدلة طنطا أن الدكتور عبدالرحيم توفي منذ ساعات قليلة، وأن الجميع في الكلية يعيش حالة من الحزن العميق لكونه كان محبوبًا ويقدم يد العون لكل من حوله.

وكانت حالة من الجدل، أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار منشور أحد خريجي كلية الصيدلة بجامعة طنطا، يدعو فيه على أستاذه الراحل بعد ساعات من إعلان وفاته، مما دفع الكثيرين للتساؤل عن خلفية هذا الغضب الذي يبدو ممتدًا لسنوات.

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الدكتورة منى الأعصر عميدة كلية الصيدلة بجامعة طنطا عميدة صيدلة طنطا هجوم صيدلي على أستاذ جامعي راحل
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