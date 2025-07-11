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نائب رئيس النور يعلق على استبعاده من انتخابات الشيوخ: ندرس الخيارات القانونية

08:23 م الجمعة 11 يوليو 2025

السيد مصطفي خليفة

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

علق السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، اليوم الجمعة، على قرار استبعاده من سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة كفر الشيخ (النظام الفردي).

في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أكد نائب رئيس حزب النور أنه تلقى قرار استبعاده في وقت ضيق للغاية، مما لا يتيح له فرصة كافية للتقدم بتظلم ضده.

وأضاف "خليفة" أنه سيتم رصد أسباب الاستبعاد تمهيدًا لعرضها على اللجنة القانونية للحزب لدراستها جيدًا.

وأشار إلى أنه بعد دراسة اللجنة، سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، وسيُعلن عن تلك الخطوات خلال الساعات القليلة المقبلة.

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مصطفى خليفة حزب النور انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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