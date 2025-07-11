المنيا- جمال محمد:

أعلنت لجنة تلقي الطلبات للترشح لمجلس الشيوخ بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، برئاسة المستشار أسامة عبدالمنعم، الكشف النهائي للمرشحين لعضوية مجلس الشيوخ "نظام الفردي" .

وضمت قائمة المترشحين 14 مرشحاً، من بينهم 4 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، وهم كل من:

أحمد محمد عبدالمنعم اسماعيل، الشهير بأحمد عبدالمنعم رمز "قلم" .

علي أحمد فرغلي محمد الشهير بـ علي شرموخ، رمز ر كتاب ".

الطاهر سيد فتح الباب موسى، الشهير بطاهر فتح الباب، رمز سنبلة قمح.

جمال عباس محمد جمال الدين محمود، الشهير ب جمال عبادة ، رمز " أباجورة".

كما ترشح :

أحمد فاروق أحمد حسن الجهمي، الشهير بالدكتور أحمد الجهمي، حزب حماة وطن، رمز "تاج".

انطونيوس نادي اسكندر سليمان، مستقل، رمز سهم.

حرب سيد أحمد الضبع، الشهير بأحمد الضبع، مستقل، رمز صقر.

شريف شعبان سعد علي ، الشهير بشريف عمار، مستقل، رمز تمساح.

ماهر مندي محمد عرابي، مستقل، رمز ساعة يد.

سامي سنوسي أحمد صميدة، الشهير بسلمية سنوسي، مستقل، رمز بندقية صيد.

أحمد بهجات محمود محمد، الشهير بالدكتور أحمد بهجات محروس، حزب المؤتمر ، رمز "أسد"

اسماعيل عبد البديع رضوان عبده، الشهير ب اسماعيل رضوان سمور، حزب مصر الحديثة، رمز مدفع.

محمد علي كامل علي، الشهير بمحمد كامل، حزب مصر الحديثة، رمز مصباح كهربائي.

طارق محمد رشاد عبدالحكيم محمد الشهير بطارق رشاد، حزب مصر القومي، رمز برج حمام.