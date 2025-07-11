غدًا انطلاق حملة طرق الأبواب بجنوب سيناء لتنظيم الأسرة

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن وزارة الصحة والسكان تولي اهتمامًا بالغًا بتكثيف البرامج التوعوية والخدمية، من خلال مبادرات مثل "طرق الأبواب" التي تستهدف الوصول المباشر إلى الفئات المستهدفة داخل منازلهن، خاصًا في المناطق الريفية والنائية، مؤكدًا أن هذه الحملات تسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والطبي، بما يعزز مفهوم الأسرة الصغيرة، ويحسن من المؤشرات الصحية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.

وأعلن وكيل الوزارة في تصريح اليوم، عن انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب بالمحافظة من خلال إدارة تنمية الأسرة بالمديرية، بهدف خفض معدلات النمو السكاني، ورفع الوعي بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح أن الحملة ستنطلق اعتبارًا من غدًا السبت بمدن "رأس سدر، شرم الشيخ"، مهيبًا بجميع المواطنين التعاون مع فرق الحملة الميدانية، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح أهدافها، بما ينعكس إيجابًا على صحة الأسر واستقرار المجتمع.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبه حمدي، مدير إدارة تنمية الأسرة بالمديرية، إن الحملة تنطلق خلال الفترة من 12 حتى 14 يوليو الجاري، وتهدف إلى الوصول المباشر للسيدات في سن الإنجاب من 15 حتى 49 عامًا داخل منازلهن، وزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، وخفض نسب الاحتياجات الغير المُلباة في خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز المفاهيم الصحية المرتبطة بالأسرة الصغيرة والوقاية.

وأضافت أنه سيجري تقديم استشارات طبية موثوقة ودعم نفسي ومعنوي للسيدات خلال الحملة، وذلك من خلال فرق طبية وتمريضية متخصصة ومدربة تقوم بزيارة المنازل في المناطق المستهدفة، خاصة تلك التي ترتفع فيها معدلات المواليد وتنخفض فيها مؤشرات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأشارت إلى أن قضية تنظيم الأسرة تعد أحد أبرز محاور استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية، وتأثيرها على موارد الدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.