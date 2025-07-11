كفر الشيخ - إسلام عمار:

استبعدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية، برئاسة المستشار شفيق الجنك، رئيس المحكمة، مرشح حزب النور السلفي السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب من الانتخابات.

وعن أسباب الاستبعاد، كشف مصدر بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية لمصراوي أنه من خلال فحص اللجنة للأوراق التي تقدم بها مرشح حزب النور تبين أنه لم يؤدي الخدمة العسكرية بسبب استثنائه منها وفقًا للقرار 5385 بتاريخ 2 أكتوبر 1982 ما يعد غير معاف من الخدمة العسكرية وفقًا لأحكام قانون الخدمة العسكرية وبالتالي لا يحق له الترشح.

كانت أمانة حزب النور السلفي بكفر الشيخ، أعلنت تقدم السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 "فردي" دائرة محافظة كفر الشيخ.

واختار مرشح حزب النور الرمز الانتخابي "الفانوس" خلال تقديمه أوراق ترشحه أمام لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية من أجل خوضه تلك الانتخابات.

يذكر أن نائب حزب النور السيد مصطفى خليفة شغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب 2012 عن حزب النور، ويشغل منصب نائب رئيس الحزب منذ 2011 حتى الآن، وحاصل على ليسانس آداب وتربية قسم اللغة العربية، وعمل مدرسًا بجامعة الإمام بالسعودية من 1990 حتى 1996، ويعمل حاليًا رجل أعمال.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، في الفترة من السبت 5 يوليو وحتى يوم 10 يوليو الجاري، والتي من المقرر أن ينطلق التصويت عليها في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، وفي الداخل يومي 4 و5 من نفس الشهر.