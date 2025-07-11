مصرع سيدة غرقًا بشاطئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها، مصرعها، إثر تعرضها للغرق في مياه البحر المتوسط بشاطئ محافظة بورسعيد في نطاق حي الزهور.

وكان اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارًا يفيد بغرق سيدة بمياه البحر بأحد شواطئ المحافظة، حيث استقبل مستشفى الزهور المركزي السيدة: رحاب عبد الرحمن 49 عامًا، متأثرة بإصابتها بأسفيكيسيا الغرق، نتيجة غرقها بمياه البحر بالشاطئ في نطاق حي الزهور، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها المستشفى وقيام الفريق الطبي بمحاولة إنقاذها بإحدى غرف العناية المركزة .

ومن جانبه وجه مدير أمن بورسعيد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، ويكثف رجال البحث الجنائي من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث.