تفاصيل أول ولادة لتوأم ملتصق بالفيوم.. الأب يناشد وزير الصحة

الفيوم – حسين فتحي:

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الفيوم العام في إجراء جراحة دقيقة لاستخراج توأم ملتصق من بطن سيدة، في إنجاز طبي يضاف إلى سجلات المستشفى.

الفريق الطبي

وصلت السيدة هدى ج. م. (37 عامًا)، المقيمة بمركز طامية، إلى مستشفى الفيوم العام وهي تعاني من آلام المخاض، وتم تشكيل فريق طبي متكامل ضم استشاريي النساء والتوليد: الدكتور ماجد صلاح القاضي، الدكتور علي كحك، الدكتور حسين غيث، الدكتورة نورا الربيعي، الدكتور محمد شعبان، والدكتورة صفاء محمد.

كما شارك من نواب قسم النساء والتوليد الدكتورة إسراء يوسف، الدكتورة آلاء عادل، والدكتور طاهر محمود، وأجرى الجراحة الدكتور أحمد أبو الحسب، أخصائي جراحة الأطفال، فيما قام الدكتور سيد أبو النور بإجراء التخدير، بمساعدة فريق التمريض.

حالة طبية نادرة

وكشف الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن الفحوصات والتحاليل والأشعة أظهرت أن السيدة تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق للغاية بسبب وجود توأم ملتصق من ناحية الصدر والبطن.

وأكد العشماوي أن هذه الحالة تُعد نادرة وتحدث للمرة الأولى بالفيوم، موضحًا أن الفريق الطبي تمكن من استخراج التوأم الملتصق بدقة متناهية دون حدوث أي مضاعفات للأم التي كانت في شهرها التاسع من الحمل.

شرح طبي لحالة التوأم الملتصق

أفاد الدكتور ماجد القاضي، أحد الأطباء المشاركين في العملية، بأن هذه هي الولادة الخامسة للأم، التي سبق أن أنجبت أربعة أطفال.

وأوضح القاضي أن سبب تكوّن التوأم الملتصق يعود إلى عدم حدوث انقسام سليم للبويضة المخصبة، ووجود الجنينين في مشيمة واحدة، حيث تنفصل المضغة بصورة جزئية فقط في مرحلة مبكرة من التكوين، ليظلا ملتصقين جسديًا في مناطق مثل الصدر أو البطن أو الحوض، وقد يتشاركان في عضو داخلي واحد أو أكثر.

وأشار القاضي إلى أن العديد من التوائم الملتصقة لا تنجو عند الولادة أو تموت بعد وقت قصير، إلا أن التقدم في العمليات الجراحية والتقنيات الطبية قد ساهم في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة. ويمكن فصل التوائم الملتصقة التي تبقى على قيد الحياة بالجراحة، ويعتمد نجاح هذه العمليات على موضع التصاق التوائم، وعدد ونوع الأعضاء المشتركة، بالإضافة إلى مهارة الفريق الجراحي.

وأضاف القاضي أنه لا توجد أعراض محددة تشير إلى الحمل بتوأم ملتصق، ولكن قد ينمو الرحم بسرعة أكبر، وقد تعاني الحامل من تعب وغثيان وقيء أكثر في وقت مبكر من الحمل، ويمكن تشخيص الحمل بتوأم ملتصق مبكرًا باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية.

مناشدة والد التوأم

ناشد والد التوأم، كرم حسين عبد الغني، الذي يعمل سائقًا ولديه أربعة أبناء آخرين، وزير الصحة ومحافظ الفيوم بعلاج توأمه الملتصق (أنثى، وملتصقة من الصدر والبطن) على نفقة الدولة.

وأوضح الأب أن إدارة مستشفى الفيوم العام تطلب منه 3 آلاف جنيه يوميًا لتغطية مصاريف العناية والحضانة التي يرقد بها التوأم حديث الولادة، بالإضافة إلى تكلفة الأشعة الباهظة.

وأكد أنه لا يستطيع تحمل هذه النفقات بسبب دخله المحدود ومسؤولياته تجاه أسرته المكونة من أربعة أبناء، أكبرهم يبلغ 20 عامًا وأصغرهم 4 سنوات، بالإضافة إلى التوأم الملتصق، وأوضح والد التوأم أن زوجته ليست من أقاربه.