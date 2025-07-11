أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت لجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بمحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، اليوم الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين، وذلك تمهيدًا لفتح باب الطعون والتظلمات.

وأسفرت الكشوف عن استقرار عدد المرشحين على 22 مرشحًا، بعد استبعاد أحد المتقدمين لعدم استيفائه المستندات المطلوبة.

وقال المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح: "إن اليوم الأخير لتلقي الطلبات شهد إقبالًا ملحوظًا من المرشحين، ليصل العدد الإجمالي إلى 23 مرشحًا قبل استبعاد أحدهم".

وأوضح رئيس محكمة جنوب أسيوط، أن القائمة تضم 11 مرشحًا عن أحزاب سياسية، و12 مرشحًا مستقلًا، من بينهم 6 سيدات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب الطعون والتنازلات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري.

أسماء أبرز المرشحين الحزبيين:

- عن حزب مستقبل وطن: مجدي عبدالرحيم سليم، مصطفى محمود الكحيلي، عبدالعاطي أحمد محمد علي

- عن حزب حماة الوطن: عادل السكري

- عن حزب الجبهة: عمرو أبو العيون

- عن حزب العدل: محمد شيخون (فردي)، علياء عبدالعزيز عامر، أحمد خليفة عبدالله

- عن الحزب المصري الديمقراطي: هيثم عبدالرازق عبدالعليم

- عن حزب الأحرار الاشتراكيين: نانسي صلاح

- عن حزب المؤتمر: حاتم صفوت محمود

أسماء أبرز المرشحين المستقلين:

محمد رفعت أبو الوفا، جرجس صموئيل بشاي، رقية فنجري رمضان، صفاء إبراهيم محمود، نتعى موريس عطالله، بهاء طلعت شحاتة، أشرف البدري، عصمت جلال، معتز حسن صديق، أسعد عبدالمنعم، وجيهان عبد المنعم التونسي.