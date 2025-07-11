بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بدء التشغيل التجريبي الجزئي لمجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، وذلك عقب إغلاق موقف “النجدة” القديم بالكامل.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة؛ لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف؛ بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ خلال الجولة على فتح حوار مباشر مع المواطنين، والسائقين المتواجدين بالموقع، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للجميع، وتحقيق الاستدامة في الأداء.

وأعلن المحافظ عن خطوط السير الجديدة للسرفيس، التي ستساهم في تيسير انتقال المواطنين من وإلى المجمع الجديد بشكل منظم.

وتفقد المحافظ موقف "النجدة" القديم بعد إغلاقه بالكامل، للوقوف على أعمال النقل والتأكد من الإنتهاء منها وفقا للخطة المحددة، تمهيدًا لتشغيل المجمع الجديد بشكل تدريجي ومنظم، والتي تشمل المرحلة الأولى للتشغيل نقل خطوط ناصر والواسطى من موقف "النجدة" القديم إلى المجمع الجديد، على أن يجري استكمال نقل باقي الخطوط تباعًا وفق خطة زمنية محددة لضمان انتظام الخدمة تدريجيًا.