جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الإدارة العامة للرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، فعاليات حملة "عيشها بصحة" بمدينة أبورديس، للتوعية بالتغذية السليمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتضمنت فعاليات الحملة تنظيم لقاء توعوي موسع حول أهمية التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض، بقصر ثقافة مدينة أبورديس بمشاركة فعالة من وحدة طب أسرة العرايشية.

وتناول اللقاء التعريف بأسس التغذية السليمة في مختلف مراحل العمر، والتوعية بمخاطر العادات الغذائية الخاطئة خاصة الإفراط في تناول السكريات والدهون، وتوضيح أهمية شرب المياه، وتناول الخضراوات والفواكه، وممارسة النشاط البدني، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالأنظمة الغذائية الشائعة، إضافة إلى تقديم نصائح غذائية خاصة لمرضى "السكر، الضغط، السمنة".

وتفاعل الحضور مع المحاضرات، وطرحوا أسئلة متعلقة بالعادات الغذائية اليومية، وجرى الرد عليها من قِبل الفريق الطبي والتثقيفي بوحدة طب أسرة العرايشية.

وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن الفعالية استهدفت رواد قصر الثقافة من مختلف الأعمار خاصة السيدات وربّات البيوت، نظرًا لدورهن الحيوي في اختيار وإعداد الغذاء داخل الأسرة، وحضورًا مميزًا من المواطنين.

وأوضح مدير الفرع في تصريح اليوم، أن حملة "عيشها بصحة" تهدف إلى دعم مفهوم الوقاية خير من العلاج، ورفع الوعي الصحي والسلوكي للمواطنين، وبناء مجتمع صحي قادر على مواجهة التحديات الصحية، مؤكدًا أن الفريق الطبي قام بقياس المؤشرات الحيوية، وتقديم خدمة الكشف عن الأمراض المزمنة، وقياس السكر والضغط.