السيطرة على حريق داخل محل بمول تجاري في المنيا

المنيا - جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا، اليوم الجمعة، على حريق نشب بأحد المحال في مول تجاري، دون خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بنشوب حريق في أحد المحلات الكائنة بالطابق الثاني في مول تجاري بحي وسط المدينة.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو وفيات، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.