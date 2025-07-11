ارتفاع عدد ضحايا حادث ترعة الأخماس بالسادات إلى 3 وفيات

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر طبي مسؤول لموقع "مصراوي"، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط سيارة أجرة "ميكروباص" داخل ترعة قرية الأخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، إلى 3 وفيات و5 مصابين، يتلقون العلاج داخل مستشفى منوف العام.

وجاءت أسماء الوفيات على النحو التالي: عبد المجيد الخولي، وأنور عبد المرضي، بينما كانت أول ضحية والتي توفيت أمس تُدعى "هانم صابر"، ووصلت المستشفى جثة هامدة.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص داخل ترعة بطريق قرية الأخماس.

وأسفر الحادث عن إصابة نحو 8 حالات، وذلك أثناء محاولة سائق الأجرة مفاداة سيارة أخرى، لكن عجلة القيادة اختلت في يده وانحدرت السيارة على حافة الترعة وبشكل مفاجئ سقطت داخل المياه بجميع الركاب.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.