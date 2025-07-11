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مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان كفر الدوار بالبحيرة

02:45 م الجمعة 11 يوليو 2025

مصرع شاب صدمه قطار - أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات قطار ركاب خط "القاهرة - الإسكندرية"، أثناء عبوره مزلقان كفر الدوار.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور، بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص بالمزلقان المشار إليه، أسفر عن وفاته في الحال.

بالانتقال والفحص، تبيّن أنه أثناء عبور "جمال الدين سلطان تاج الدين"، 35 عامًا، مقيم بشارع 26 يوليو بدائرة قسم كفر الدوار، للمزلقان خلال غلقه، صدمه القطار ما أدى إلى وفاته في الحال.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مدير أمن البحيرة حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص مزلقان كفر الدوار شرطة السكة الحديد
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