الدقهلية - رامي محمود:

أدى المئات من أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على روح الفقيد أحمد حمدي، الشاب الذي اختفى بمياه البحر المتوسط بشواطئ مدينة رأس البر، واستمرت عمليات البحث لأكثر من 15 يومًا دون العثور عليه.

ووقف والد الشاب الفقيد أمام عند مدخل المسجد وقبل صلاة الجمعة في استقبال وفد الأزهر الشريف والأوقاف، والذي شارك في أداء صلاة الغائب، فضلًا عن بعض الأهالي الذين دعوا بأن يخرج الفقيد من ظلمات البحر.

وصلى الحاضرون صلاة الغائب على روح الفقيد وسط حالة انهيار وبكاء لوالدته، والتي طالبت بإعادة أعمال البحث من جديد ومسح الشاطئ من رأس البر وحتى العريش؛ للعثور على جثمان نجلها.

يذكر أن أسرة الفقيد قد توجهت أول أمس، إلى دار الإفتاء المصرية، والتقوا الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية للحصول على فتوى بإجازة إقامة صلاة الغائب.

وأقر الدكتور نظير عياد بوجوب إقامة صلاة الغائب على الفقيد واصفًا إياه بـ "الشهيد"، مؤكدًا إرسال وفد من دار الإفتاء بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف للمشاركة في أداء الصلاة.