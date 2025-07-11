استبعاد مرشحين من سباق "الشيوخ" بقنا لعدم استيفاء الأوراق

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قررت لجنة محكمة قنا الابتدائية، استبعاد مرشحين من 26 شخصًا تقدموا بأوراقهم للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى محافظة قنا، وهما: خالد يوسف، وعبد الله أبو العلا مرعي إبراهيم (حزب حماة الوطن)، لعدم استيفاء أوراقهما.

وجاءت أسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال هذا الأسبوع:

1. عبد الفتاح حسن أحمد دنقل – "عبد الفتاح دنقل" (مستقبل وطن)

2. عبد الفتاح محمد أحمد شحات – "اللواء عبد الفتاح الشحات" (مستقبل وطن)

3. عبد الله أبو العلا مرعي إبراهيم (حماة الوطن)

4. أشرف عبد الوهاب محمد محمود

5. علي عبد الفتاح علي عثمان

6. عبد الجواد أحمد سيد

7. صبحي عياد عطا الله

8. سيد علي محمد حسن

9. شعبان محمود أحمد

10. مصطفى كمال عبد الوهاب

11. يوسف السيد يوسف

12. د. هبة عبد المعز أحمد

13. علي حسام علي أحمد

14. سلوى أبو الوفا أحمد حجي (مصر المستقبل)

15. محمد عبد الفتاح أحمد علي

16. عبد الله عبد الفتاح علي

17. أشرف حافظ عبد اللطيف

18. خالد يوسف محمد أحمد

19. محمود حماد يونس محمد

20. ولاء محمد مكرم

21. أحمد محمد الصاوي سليم

22. عبد العال صلاح محمود

23. أحمد فوزي أبو هارون

24. صبري شحات

25. الصباح مندور (الإصلاح والتنمية)

26. ابتسام محمد أحمد مرعي (الشعب الديمقراطي)