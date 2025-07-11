إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، في مشاجرة وقعت بين عائلتين، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "أشرف.ع.إ"، 36 عامًا، و شقيقته "هناء"، 34 عامًا، و "شريف.ح.ف"، 30 عامًا، و "رجب.م.ب"، 31 عامًا، وشقيقيه "وليد"، 35 عامًا، و "مصطفى"، 40 عامًا، وجميعهم مصابين بجروح قطعية بالرأس وكدمات، و"شيرين.م.ع"، 40 عامًا، جرح قطعي بالأذن، "إدعاء مشاجرة بين عائلتين.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى جهات التحقيق.