إعلان

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

01:28 م الجمعة 11 يوليه 2025

أسعاف-أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، في مشاجرة وقعت بين عائلتين، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "أشرف.ع.إ"، 36 عامًا، و شقيقته "هناء"، 34 عامًا، و "شريف.ح.ف"، 30 عامًا، و "رجب.م.ب"، 31 عامًا، وشقيقيه "وليد"، 35 عامًا، و "مصطفى"، 40 عامًا، وجميعهم مصابين بجروح قطعية بالرأس وكدمات، و"شيرين.م.ع"، 40 عامًا، جرح قطعي بالأذن، "إدعاء مشاجرة بين عائلتين.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى جهات التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة مشاجرة بين عائلتين مركز الفشن مديرية أمن بني سويف مستشفى الفشن المركزي إصابة 7 أشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان