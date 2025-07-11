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السيطرة على حريق في مطعم بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية (صور)

12:36 م الجمعة 11 يوليه 2025
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع، صباح اليوم الجمعة، داخل مطعم ملحق بمبنى فندق شهير على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا يفيد ببلاغ نشوب حريق في مطعم داخل فندق على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر، نطاق حي المنتزه أول.

انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق المطعم المشار إليه بنطاق حي المنتزه أول؛ والمحل تبلغ مساحته من الداخل 5×7 متر، ومساحة الواجهة 3×5 متر.

وتبين من الفحص أن سبب الحريق ماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف ما تسبب في حدوث تلفيات داخل المطعم والواجهة وأجهزة التكييف والكراسي الخشبية.

جرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى باقي طوابق العقار، وذلك دون حدوث إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق.

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