المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية، من تحرير 207 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة.

وتنوع المحاضر ما بين 120 محضر مخالفات مخابز و87 محضر أسواق؛ لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن أبرز المخالفات: تحرير محضرين جنح بناحية دبركي بمنوف أحدهما ضد مالك مصنع أعلاف، وضبط 7 طن أعلاف تسمين دواجن مجهولة المصدر، والثاني ضد صاحب معمل ألبان والتحفظ على 3 طن ملح وبدون مستندات دالة على مصدرها.

وتحرر 4 محاضر جنح أشمون ضد أصحاب محلات بقالة لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن المقررات التموينية والأسعار للتربح بدون وجه حق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.