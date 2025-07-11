الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اختتم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج تدريبي مجاني استهدف الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، تحت عنوان "التخطيط وتحديد الهدف".

أتى ذلك في مركز الداخلة، ضمن جهود الحزب المتواصلة لدعم خطط الدولة في تأهيل الكوادر الشابة وتمكينها من أدوات التفكير العلمي والإدارة الحديثة.

جرى تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام متتالية داخل مقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة موط، في حضور نخبة من شباب المركز، وتحت إشراف المحاسب جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، وبدعم مباشر من النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، وأمين الحزب بمركز الداخلة.

وشهدت الدورة مشاركة فاعلة وتفاعلًا كبيرًا من الحضور، إذ تولى التدريب زكريا فارس، المدرب المعتمد وأمين المشروعات الصغيرة بأمانة الحزب بمركز الداخلة، الذي حرص على تقديم محتوى عملي ومبسط يتناسب مع احتياجات الشباب الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية.

أوضح القائمون على البرنامج أن المشاركين حصلوا في نهاية الدورة على شهادات معتمدة تفيد باجتيازهم للمحتوى التدريبي، والذي شمل عددًا من المحاور المهمة، أبرزها:

التخطيط الاستراتيجي كأداة لضمان النجاح المهني والمؤسسي.

كيفية تحديد الرؤية والرسالة الشخصية أو المؤسسية.

خطوات بناء خطة فعالة وقابلة للتنفيذ.

أسلوب تحليل SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

آليات اتخاذ القرار السليم على أسس مدروسة.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، إن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار إستراتيجية حزب مستقبل وطن التي تستهدف رفع وعي الشباب وتزويدهم بالأدوات التي تؤهلهم لخوض سوق العمل بكفاءة وثقة.

وأضاف عبد الغني: "نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في العقول الشابة، لذلك حرصنا على تقديم هذا البرنامج بالمجان، ليكون متاحًا لكل من يرغب في تطوير ذاته، خصوصًا في المناطق البعيدة التي تستحق الدعم والمساندة".

وصرّح المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، بأن أمانة الحزب تضع ملف التنمية البشرية وتمكين الشباب على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية نوعية بالتعاون مع كوادر مؤهلة، داخل نطاق المحافظة، وخصوصًا في المناطق التي تحتاج إلى مثل هذه المبادرات.

ولفت إلى أن الدورة الحالية تُعد نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود بين النواب وأمناء الحزب، لتنفيذ مشروعات تعليمية وتدريبية تواكب التحديات الراهنة في سوق العمل.

واختُتم البرنامج التدريبي بتكريم المشاركين وتوزيع الشهادات في أجواء احتفالية، وسط إشادات واسعة من الحضور بمحتوى الدورة والتنظيم المتميز.

كما أعرب العديد من المشاركين عن رغبتهم في الالتحاق بدورات مقبلة ينظمها الحزب في مجالات الإدارة وريادة الأعمال والتنمية الذاتية.

وأكد النائب عبد الغني، أن الحزب بصدد إطلاق سلسلة برامج تدريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، تركز على المهارات الرقمية وريادة الأعمال، موجهًا دعوته لكافة شباب المحافظة للاستفادة من هذه الفرص التي تُعد بوابة حقيقية للتمكين والنجاح.