انتشال جثة الضحية الثانية في واقعة سقوط سيارة من معدية دشنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

عثرت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، على جثة الضحية الثانية في حادث غرق سيارة محملة بالماشية، كانت قد سقطت من العبّارة في نهر النيل، بمعدية دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء هاني الأتربي مدير الحماية، يفيد بتمكن فرق الإنقاذ النهري من انتشال الغريق الثاني في واقعة معدية دشنا، ويدعى "خميس عبد الرجال"، ويبلغ من العمر 50 عامًا، بعد جهود متواصلة استمرت منذ وقوع الحادث.

ويُشار إلى أن الحادث وقع قبل أيام أثناء عبور سيارة محملة بالماشية على معدية نيلية، وسقطت السيارة في المياه، ما أسفر عن غرق شخصين جرى انتشالهما، الضحية الأولى بالأمس في منطقة الخزان مركز أبوتشت، والثانية منذ قليل في فاو مركز دشنا بعد جهود من البحث.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.