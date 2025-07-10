الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ترأس الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة استعدادات جميع القطاعات بالمحافظة لاستقبال موسم صيف 2025، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين جاهزية المدينة.

واستعرض المحافظ خطة التجهيزات التي تشمل الشواطئ والمرافق والخدمات العامة، موجهًا بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمناطق الحيوية والكورنيش، بما يليق بمكانة الإسكندرية كوجهة سياحية متميزة.

وأكد المحافظ أن المحافظة نجحت في استرداد نحو 62 مليون جنيه شهريًا من مستحقات الدولة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تحصيل غرامات بقيمة 4 ملايين و250 ألف جنيه نتيجة مخالفات نزول البحر خارج الأوقات الرسمية.

وشدد على أهمية تعزيز الرقابة اليومية، والتواجد الميداني للأجهزة التنفيذية، مع توجيه مديرية الشؤون الصحية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الحيوية، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة خلال موسم الصيف.

وفيما يخص قطاع النقل، أكد المحافظ على ضرورة تحسين نظافة الأتوبيسات والترام، وتنظيم حركة النقل العام، مع تنفيذ حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانسياب المروري.

كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه رؤساء الأحياء، وعلى رأسها مشكلات القمامة، والإشغالات، وتكدس المرور، وتهالك بعض المرافق، حيث جرى الاتفاق على وضع حلول عاجلة ومستدامة للتعامل مع تلك الملفات الحيوية.