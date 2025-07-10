مرشحين يتقدمون لانتخابات مجلس الشيوخ في كفر الشيخ رسميًا
كفر الشيخ – إسلام عمار:
أعلنت لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شفيق الجنك، رئيس المحكمة، عن تسجيل 9 مرشحين فقط خلال فترة تلقي الطلبات التي انتهت اليوم.
وضمت قائمة المرشحين:
– وليد زيتون – حزب مستقبل وطن
– سامي سعد – حزب مستقبل وطن
– إبراهيم عيسى – حزب حماة الوطن
– السيد خليفة – نائب رئيس حزب النور، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي سابقًا بمجلس النواب (2011–2012)
– محمد الراجحي
– نبيل عبد الفتاح
– أيمن الفقي
– رفيق سكران
– طارق عبد النبي النجار
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، على أن تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته.
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