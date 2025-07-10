مرشحين يتقدمون لانتخابات مجلس الشيوخ في كفر الشيخ رسميًا

كفر الشيخ – إسلام عمار:

أعلنت لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شفيق الجنك، رئيس المحكمة، عن تسجيل 9 مرشحين فقط خلال فترة تلقي الطلبات التي انتهت اليوم.

وضمت قائمة المرشحين:

– وليد زيتون – حزب مستقبل وطن

– سامي سعد – حزب مستقبل وطن

– إبراهيم عيسى – حزب حماة الوطن

– السيد خليفة – نائب رئيس حزب النور، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي سابقًا بمجلس النواب (2011–2012)

– محمد الراجحي

– نبيل عبد الفتاح

– أيمن الفقي

– رفيق سكران

– طارق عبد النبي النجار

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، على أن تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته.