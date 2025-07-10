حريق بمصنع سناكس في بنها والنيابة تباشر التحقيق (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق، اليوم الخميس، داخل مصنع لتعبئة السناكس للأطفال بمنطقة عزبة أبو جرف بدائرة مركز بنها في محافظة القليوبية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بمصنع "سناكس" تابع لشركة "إليت فودز"، بجوار مصنع الفتح للحلاوة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، حيث نجحت الجهود في السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في الطابق الثالث من مبنى مكوَّن من طابق أرضي وطابقين علويين، على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 300 متر، بينما اقتصر الحريق على مساحة 50 مترًا تُستخدم كمخزن لعبوات الكرتون.

وتواصل القوات تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، مع سرعة تحريات المباحث لحصر التلفيات وكشف ملابسات الحادث.