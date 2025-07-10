جنوب سيناء - رضا السيد:

سحب النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب الحالي عن محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة على طلبه.

وأكدت اللجنة العليا أن عدد المتقدمين للترشح على مدار الأيام الخمسة بلغ مرشحين اثنين فقط، هما:

- موسى فراج موسى حميد، مرشح حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز "القلم"

- أحمد مصطفى أحمد عبد الفتاح، مرشح مستقل

واستقبلت اللجنة طلبات الترشح بمقر محكمة جنوب سيناء الابتدائية بمدينة الطور، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم إداري لتسهيل مهمة المتقدمين.

وترأس اللجنة المستشار عبد الله عبد العزيز، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية، وضمّت لجنة الفحص كلًا من المستشار محمد كمال عبد العزيز (رئيس لجنة الفحص)، والمستشارين محمد إبراهيم ومحمد البحيري، بالإضافة إلى اللواء أحمد عادل ممثل وزارة الداخلية.