9 مرشحين لانتخابات الشيوخ في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم، مساء الخميس، باب التقديم على المقاعد الفردية، بعد وصول عدد المرشحين إلى 9، بينهم حمادة محمد سليمان حمودة، وشهرته "الدكتور حمادة سليمان" عن حزب النور، والحسيني عبد العاطي عبد السميع، وشهرته "حسين شعبان" كمرشح مستقل.

كانت اللجنة قد فتحت باب الترشح يوم السبت الماضي، واستمرت في تلقي الطلبات حتى اليوم، برئاسة المستشار أمجد طلعت يوسف، وعضوية عدد من القضاة والمستشارين، بينهم خالد محمود حسن، عادل رأفت أبو السعود، أحمد عبد الحليم، حسين المليجي، علي سويدان، أحمد رضوان، أحمد قرني، وائل المعداوي، عمرو صلاح، وفاروق مصطفى.

من جانبه، صرّح المستشار إيهاب همت، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، أن إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين سيتم غدًا الجمعة، فيما يُنتظر إعلان القوائم النهائية يوم الاثنين المقبل، يليها فتح باب التنازلات وتلقي الطعون وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية.