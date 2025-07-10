القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية، اليوم الخميس، أبوابها بعد انتهاء المهلة القانونية، وذلك برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، وبمشاركة المستشار شفيق سعيد أبو النجا، مساعد رئيس المحكمة، وأمانة سر ياسر جاد.

وتقدم في اليوم الأخير 3 مرشحين جدد، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية بمحافظة القليوبية إلى 15 مرشحًا، بينهم مرشحون عن أحزاب: مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، مصر أكتوبر، النور، المصريين الأحرار، إضافة إلى 7 مرشحين مستقلين.

والمرشحون الجدد الذين تقدموا قبل إغلاق باب الترشح هم:

خالد فرج مهدي محمد شومان، مدير مستشفى طوخ – مستقل

نجيب محمد عمر، محاسب قانوني – مستقل

جلال حامد زايد، صاحب شركة – مرشح عن حزب المصريين الأحرار

وكشفت الكشوف المبدئية عن قائمة المرشحين الفرديين التالية أسماؤهم:

سيد حجازي – حزب مستقبل وطن (نائب حالي)

هشام الحسيني – حزب مستقبل وطن (من قليوب)

عماد بركات – حزب مستقبل وطن (صحفي بجريدة الأهرام)

محمد أبو زيد – حزب حماة الوطن (من القناطر الخيرية)

فتحي دسوقي – حزب الجبهة الوطنية (أمين التنظيم بالقليوبية)

رامي فريد – حزب مصر أكتوبر

عماد محرم – مستقل (مفتش آثار – طوخ)

محمد مسعد عليمي – حزب النور (بنها)

سعد محمد طه – مستقل (قليوب)

عزيزة السيد – مستقلة

مدحت الجارحي – مستقل (شبرا)

أحمد الراعي – مستقل (قليوب)

خالد فرج مهدي محمد شومان – مستقل

نجيب محمد عمر – مستقل

جلال حامد زايد – حزب المصريين الأحرار

أما على مستوى القائمة الوطنية في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والتي خصص لها 6 مقاعد لمحافظة القليوبية، فقد شملت القائمة:

النائب محمد حلاوة – حزب مستقبل وطن

النائب صلاح السعودي – حزب مستقبل وطن

الدكتور حسين يوسف رزق – حزب حماة الوطن

ولاء هرماس – حزب الشعب الجمهوري

خالد راشد – حزب المصري الديمقراطي

رانيا عز الدين – حزب الإصلاح والتنمية