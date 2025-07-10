طوبة أنهت حياته.. شاب يلقى مصرعه في طريقه للعمل بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه في ظروف غامضة صباح اليوم، أثناء قيادته دراجة نارية على طريق "سنتريس – القناطر" بمحافظة المنوفية، بعد إصابته بمقذوف مجهول المصدر استقر في صدره وأودى بحياته في الحال.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع الشاب "حاتم أسامة أحمد قابل"، أثناء ذهابه إلى عمله، بعد إصابته المباشرة في الصدر بقطعة من الرخام أُلقيت عليه بشكل مفاجئ.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث الغامض، والتوصل إلى هوية المتسبب في المقذوف الذي أدى إلى الوفاة.