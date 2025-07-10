مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة مسرعة بشخص، بمدينة الفشن، ولقى مصرعه في الحال، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "أشرف.ع.م"، 47 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، و تحرر محضر بالواقعة.