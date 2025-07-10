إعلان

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة في بني سويف

04:09 م الخميس 10 يوليه 2025

اسعاف- أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة مسرعة بشخص، بمدينة الفشن، ولقى مصرعه في الحال، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "أشرف.ع.م"، 47 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، و تحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخص سيارة مسرعة بني سويف مركز الفشن مديرية أمن بنى سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز