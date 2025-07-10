الإسكندرية تستقبل السفينة "AROYA" بعروض فنية وفلكولورية - صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، الباخرة السياحية AROYA، وعلى متنها سائحين من جنسيات متعددة إلى جانب طاقم السفينة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

ورست السفينة التي ترفع علم دولة مالطا على أرصفة محطة الركاب البحرية قادمة من ميناء مرمريس بتركيا، ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى اسطنبول التركي.

ونظم ميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، حفل استقبال تضمن عددًا من العروض الفنية والفلكلورية، التي نالت إعجاب السياح وتفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني والتقاط الصور التذكارية.

ووجّه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تعليماته لكافة الجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول وخروج السائحين من المدينة بسلاسة وأمان، مؤكدًا على أهمية توفير الدعم الكامل خلال تحرك الوفود السياحية داخل الإسكندرية، بما يليق بمكانتها كعروس البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يقوم ركاب السفينة بجولة لزيارة أبرز معالم المدينة، على أن تغادر الباخرة مساء اليوم متجهة إلى مدينة إسطنبول في تركيا، لاستكمال مسار رحلتها السياحية.