جثة الكراتية.. كشف هوية شاب دهسه قطار في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، هوية الشخص الذي لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقانًا غير شرعي بقرية الكراتية التابعة لمركز قوص جنوبي المحافظة.

وتبين من التحريات أن المتوفى يُدعى رجب.ر (44 عامًا)، ويعمل عاملًا، ومقيم بقرية الحراجية بمركز قوص، وقد اصطدم به القطار أثناء مروره من مزلقان غير قانوني بقرية الكراتية.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن قنا بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حادث قطار أسفر عن مصرع شخص على الفور.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.