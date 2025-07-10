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حريق داخل معرض موبيليا في عقار سكني بالإسماعيلية

02:33 م الخميس 10 يوليه 2025

حريق- أرشفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع داخل معرض موبيليا بالطابق الأرضي لعقار سكني مكون من 6 طوابق، بمنطقة السابعة بحي الشيخ زايد.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع الحريق داخل المعرض أسفل العقار السكني، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، التي انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف وإجراء المعاينة اللازمة.

ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، نجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل، قبل امتدادها إلى باقي أدوار العقار، كما تم تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لوجود أي مصابين، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

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