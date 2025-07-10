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نقل مراقب بإحدى لجان الثانوية في بني سويف للمستشفى

01:33 م الخميس 10 يوليو 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب مراقب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بهبوط وارتفاع في ضغط الدم داخل لجنة امتحان مادة الأحياء، بمركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مديرية التربية والتعليم، بإصابة " ر.ع.م"، 53 عامًا، مراقب بلجنة المدرسة الإعدادية بمركز الفشن، بهبوط وارتفاع في ضغط الدم، أثناء تواجده داخل إحدى اللجان.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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