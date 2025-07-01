السيطرة على حريق داخل منزل في جاردن سيتي الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، مساء الثلاثاء، في السيطرة على حريق اندلع داخل الطابق الأرضي لمنزل مكوّن من ستة طوابق بحي جاردن سيتي، خلف كمين الشرطة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات هيئة الإسعاف قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حريق في أحد العقارات السكنية بالمنطقة، فتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع. ونجحت القوات في احتواء الحريق ومنع امتداده إلى الطوابق العليا، خلال دقائق من الوصول.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، فيما أنهت سيارات الإسعاف مهامها وغادرت المكان بعد الاطمئنان على سلامة السكان، عقب انتهاء عمليات التبريد والتأمين.

وتتولى الجهات المختصة حاليًا معاينة موقع الحريق للوقوف على أسبابه وتقدير حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحادث.