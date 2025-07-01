بعد طقس عنيف.. توجيه عاجل بسحب تجمعات الأمطار من شوارع المنوفية (صور)



المنوفية - أحمد الباهي:

أصدر المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، توجيهات عاجلة لرؤساء الأفرع بسرعة التحرك لسحب تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة، وذلك عبر الدفع بسيارات الكسح والمعدات اللازمة، منعًا لحدوث تكدسات مرورية، خصوصًا داخل المدن.

وتمكنت فرق الشركة من سحب كميات كبيرة من المياه المتراكمة بالشوارع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد موجة من الأمطار الغزيرة ضربت عدة مناطق في المحافظة، ضمن حالة من الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات الجمهورية.