قطع التيار الكهربائي عن 3 مناطق بطور سيناء لمدة يومين

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي يومي الأربعاء والخميس، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية المقررة على الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الوحدة في بيان رسمي، أن انقطاع الكهرباء سيستمر لمدة 4 ساعات ونصف يوميًا، بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ويشمل ثلاث مناطق هي: أرض الجمعية، حمام موسى، ومركز دعم المرأة.

وناشدت الوحدة المحلية سكان هذه المناطق بضرورة فصل الأجهزة الكهربائية خلال فترات الانقطاع، تفاديًا لأي أعطال ناتجة عن تغيرات مفاجئة في التيار عند عودته، مؤكدة أن أعمال الصيانة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمة وضمان استقرار التيار خلال الفترة المقبلة.